Başbakan Barzani, Peşmerge güçlerine yönelik "hain" saldırıyı kınadı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Peşmerge karargahlarına yönelik gerçekleştirilen "düşmanca ve haince" saldırıyı sert bir dille kınayarak, bu tür saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (24 Mart 2026 Salı) yayımladığı mesajda, Peşmerge karargahlarını hedef alan saldırıları kınadı.

"Dün gece Peşmerge karargahlarına yönelik gerçekleştirilen haince ve düşmanca saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge şehit düşmüş, 30 Peşmerge ise yaralanmıştır.” diyen Başbakan, şehitlerin onurlu ailelerine başsağlığı diledi.

Yüce Allah'tan yaralılara acil şifalar temenni eden Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan bu saldırganlığa karşı gerekli tüm önlemlerin alınacağını da vurguladı.

Aynı zamanda Irak Hükümeti ve uluslararası topluma seslenen Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bu düşmanca saldırıların son bulması için kararlı bir duruş sergilenmesi ve bu saldırılara bir sınır konulması talebinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı, bugün sabaha karşı düzenlenen füze saldırılarına ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak, İran tarafından fırlatılan balistik füzelerin Peşmerge karargahlarını hedef aldığı ve can kayıplarının yaşandığını belirtti.

Peşmerge Bakanlığının açıklamasına göre 24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran’a ait 6 balistik füze ile iki ayrı noktaya saldırı düzenlendi. Saldırılarda Soran bölgesinde konuşlu bulunan 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) karargahı ile 5. Piyade Tümeni’ne bağlı birlikler hedef alındı.

Bakanlık, saldırılar sonucunda 6 Peşmerge’nin şehit düştüğünü, 30 Peşmerge’nin ise yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik tüm "terörist" eylemleri en sert şekilde kınayan Peşmerge Bakanlığı, halkını ve topraklarını korumak adına her türlü saldırıya karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Açıklamanın sonunda, Kürdistan Bölgesi’nin barışçıl ve yapıcı tutumuna karşı böylesine "mertçe olmayan" bir saldırının beklenmediği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesi'nin barışçıl duruşuna bu şekilde namerdçe bir yanıt verilmesini beklemiyorduk. Ancak bilinmelidir ki; zulmün ve haksızlığın ömrü kısadır, barış iradesi en nihayetinde galip gelecektir."