Neçirvan Barzani'den İran'a tepki: Saldırı egemenliğimize doğrudan tecavüzdür

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran’ın Peşmerge güçlerine yönelik düzenlediği balistik füze saldırısını en sert ifadelerle kınayarak, saldırıyı "ülke egemenliğine yönelik doğrudan ve düşmanca bir tecavüz" olarak nitelendirdi.

Neçirvan Barzani, bugün (24 Mart 2026 Salı) yayımladığı mesajda, Soran sınırındaki Peşmerge karargahlarını hedef alan ve 6 Peşmerge’nin şehit olmasına, 30’unun ise yaralanmasına yol açan İran saldırısına tepki göstererek, şehit ailelerine derin taziyelerini sunarken, yaralılar için acil şifalar diledi.

Mesajında Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Neçirvan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan Bölgesi her zaman barış ve istikrarın unsuru olmuştur. Çatışmalara dahil olmama ve gerilimden uzak durma politikasına bağlılığımızı sürdürüyoruz. Hiçbir şekilde komşu ülkelerin güvenliği için bir tehdit teşkil etmiyoruz."

İran’ın balistik füze saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını vurgulayan Neçirvan Barzani, bu eylemin "iyi komşuluk ilkelerine tamamen aykırı" olduğunu ve Irak’ın egemenlik haklarının ağır bir ihlali olduğunu belirtti.

Neçirvan Barzani, hem Irak Hükümetine hem de uluslararası topluma seslenerek; bu tür saldırıların tekrarlanmaması, Irak ve Kürdistan Bölgesi topraklarının egemenliğinin korunması için girişimlerin yoğunlaştırılması talebinde bulundu.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.