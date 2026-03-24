İran’dan Peşmerge güçlerine iki füze saldırısı: Şehit ve yaralılar var

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanlığı, İran tarafından düzenlenen balistik füze saldırıları sonucunda 6 Peşmerge’nin şehit olduğu, 30 Peşmerge’nin ise yaralandığını duyurdu.

Peşmerge Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre bugün (24 Mart 2026 Salı) sabaha karşı Soran sınır hattında iki ayrı saldırı gerçekleştirildi. İran’a ait 6 balistik füze, Peşmerge güçlerine bağlı 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) karargahı ile 5. Piyade Tümeni birliklerini hedef aldı.

Açıklamada, saldırılarda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğu, 30 Peşmerge’nin ise yaralandığı aktarıldı.

Peşmerge Bakanlığı, bu saldırıyı ve Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan tüm "terörist" eylemleri en sert şekilde kınadığını belirtti. Açıklamada, halkın ve toprakların korunması için her türlü saldırıya karşı karşılık verme ve meşru müdafaa hakkının tam olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Kürdistan Bölgesi’nin yapıcı ve barışçıl duruşuna karşı böylesine "kalleşçe" bir saldırının beklenmediğini ifade ederek şu mesajı verdi: "Kürdistan Bölgesi’nin barışçıl tutumuna bu şekilde namertçe bir yanıt verilmesini beklemiyorduk. Ancak bilinmelidir ki; zulmün ve haksızlığın ömrü kısadır, barış iradesi her zaman galip gelecektir."