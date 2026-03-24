Şeyh Cafer: Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılar hiçbir gerekçeyle kabul edilemez

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Şeyh Cafer Şeyh Mustafa, İran’ın Peşmerge güçlerine yönelik düzenlediği balistik füze saldırısını kınayarak, bu tür saldırıların hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini söyledi.

Şeyh Cafer, bugün (24 Mart 2026 Salı) yayımladığı mesajda, Soran sınırındaki Peşmerge karargahlarını hedef alan ve 6 Peşmerge’nin şehit olmasına, 30’unun ise yaralanmasına yol açan İran saldırısını en sert ifadelerle kınadı.

Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı mesajında, "Bölgede savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan bu durum, hepimiz için endişe kaynağıdır ve bölgedeki istikrarı ve güvenliği yok etmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir zaman mevcut bölgesel çatışmaların bir parçası olmadığını vurgulayan Şeyh Cafer, "Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bu tür saldırıların devam etmesi, vatandaşların hayatını tehdit ettiği ve bölgede siyasi ve güvenlik istikrarsızlığı yarattığı için hiçbir gerekçeyle kabul edilemez." dedi.

Şeyh Cafer mesajının sonunda, şehit ailelerine derin taziyelerini sunarken, yaralılar için acil şifalar diledi.

Ne olmuştu?

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.