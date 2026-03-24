Koçyiğir: 2026 Newroz’u yeni bir toplumsal sözleşme arayışının ilanıdır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 2026 Newrozu’nda halkın atılacak adımlar konusunda yasal çerçeveyi ortaya koyduğunu belirterek, "2026 Newroz’u yeni bir toplumsal sözleşme arayışının ilanıdır." dedi.

DEM Partili Koçyiğit, bugün (24 Mart 2026 Salı) gündemdeki gelişmelere ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Kürt halkının Newroz meydanlarında demokratik çözüm ve kalıcı barış konusundaki ısrarını bir kez daha ifade ettiğini belirten Koçyiğit sözlerini söyle sürdürdü:

"Barış ve Demokratik Toplum Sürecine olan bağlılığını teyit etti. Sayın Öcalan’ın, sürecin baş müzakerecisi ve başaktörünün sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının artık tartışmasız bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ve onun başlattığı Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin arkasında olduğunu da ortaya koymuş oldu. Çözüm sürecinin aslında güçlü bir öznesi, tarafı olduğunu, barış istediğini, çözümü istediğini, demokratik yaşamı istediğini de yeniden vurguladı. Halk, Demokratik siyaset ısrarı ve sorunların demokratik uzlaşı ve müzakere ile çözülmesine dönük iradesini de bir kez daha meydanlardan haykırmış oldu. Demokratik birlikten, ortak yaşamdan ve demokratik entegrasyonundan yana tutumunu da açık ve net bir şekilde ortaya koydu. 2026 Newroz’u yeni bir toplumsal sözleşme arayışının da güçlü bir ilanı olarak okunabilir."

Sürecin gerçek anlamda yasal, kalıcı ve güvenceli bir çözüme dönüşmesi gerektiğini belirten DEM Partili Koçyiğit, "Demokrasinin, adaletin, kimliklerin, anadillerin yasal güvence altında olduğu özgür bir yaşam talebinin olduğunun artık yasa ile ete kemiğe bürünmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geniş kapsamlı, demokratik çözümü esas alan şeffaf, toplumsal mutabakata dayanan bir yasal çerçevenin inşası artık bizim açışımızdan kaçınılmazdır. Newroz’da halk atılacak yasal çerçeveyi ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"Siyasi iradenin, Meclisin yapması gereken toplumun beklentilerine göre hareket etmektir." diyen Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Aynı zamanda kendi kaleme aldığı rapora uygun, zaman geçirmeden yasal düzenlemelere ilişkin adım atması gerekiyor. Bayram’dan sonraya tarih verildi. Bayram bitti, şimdi bu günden harekete geçme çağrımızı dile getiriyoruz.” sözlerini sarf etti.