Başkan Barzani: Peşmerge güçlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum

Başkan Mesud Barzani, İran’ın Peşmerge güçlerine yönelik düzenlediği balistik füze saldırısını şiddetle kınadı.

Başkan Barzani, bugün (24 Mart 2026 Salı) yayımladığı mesajda, Soran sınırındaki Peşmerge karargahlarını hedef alan ve 6 Peşmerge’nin şehit olmasına, 30’unun ise yaralanmasına yol açan füze saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Bu haksız saldırıda şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor ve acılarını paylaşıyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum." dedi.

Mesud Barzani mesajında, "Bu düşmanca saldırı gerekçesizdir. Bu, komşuluk ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak Kürdistan Bölgesi'ne karşı gerçekleştirilen ilk saldırı değildir." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki mevcut savaşın bir parçası olmadığını ve komşuları için hiçbir zaman tehdit oluşturmadığının altını çizen Başkan Barzani, "Peşmerge, halkımızın en değerli varlığıdır." dedi.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.