Mazlum Abdi'den Peşmerge güçlerini hedef alan saldırıya ilişkin taziye mesajı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürdistan Bölgesi’nde Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Mazlum Abdi, bugün (24 Mart 2026 Salı), Kürdistan Bölgesi’nde Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Kürt halkı ve Peşmerge güçlerinin yaşadığı acıyı paylaştıklarını belirten Abdi mesajında, Peşmergelerin yaşamını yitirmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Abdi mesajında, başta Başkan Mesud Barzani olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm yetkililere ve şehit ailelerine başsağlığı diledi, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Kürt halkının acısının ortak olduğunu vurgulayan Abdi, dayanışmanın büyütüleceğini belirtti.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.