Irak Cumhurbaşkanlığı: Peşmerge’ye yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz

Irak Cumhurbaşkanlığı, Peşmerge güçlerine yönelik saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, bu saldırıların egemenliğin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı, bugün (24 Mart 2026 Salı), Kürdistan Bölgesi’nde Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Soran sınırındaki Peşmerge karargahlarını hedef alan ve 6 Peşmerge’nin şehit olmasına, 30’unun ise yaralanmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Irak Cumhurbaşkanlığı, Peşmerge güçlerinin Irak’ın savunma sisteminin temel unsurlarından biri olduğunu ve terörle mücadelede önemli rol oynadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı, Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini yineleyerek, güvenlik güçlerini hedef alan her türlü saldırının reddedildiğini ve ülke güvenliğinin korunması için ulusal koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.