KDP: Kürdistan Bölgesi hiçbir zaman çatışma ve gerilimlerin parçası olmamıştır

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, Peşmerge güçlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir zaman çatışma ve gerilimlerin bir parçası olmadığını vurguladı.

KDP Siyasi Bürosu, bugün (24 Mart 2026 Salı), yayımladığı mesajda, Soran sınırındaki Peşmerge karargahlarını hedef alan ve 6 Peşmerge’nin şehit olmasına, 30’unun ise yaralanmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Şehit ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyasi Büro, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir zaman çatışma ve gerilimlerin bir parçası olmadığını vurgulayarak, tüm tarafları diyalog yoluna başvurmaya çağırdı ve Kürdistan'ın barışçıl politikasının altını çizdi.

KDP, federal hükümeti ve ilgili tarafları, Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik tecavüzlere en kısa sürede son vermeye ve vatandaşları koruma yönündeki anayasal görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Açıklamada, "Ne yazık ki, bölgede savaş ve gerilimlerin başlamasından bu yana, bölgemize yönelik birçok haksız ve düşmanca saldırı gerçekleştirildi; Bu gelişmeleri derin bir endişeyle karşılıyoruz." denildi.

KDP Siyasi Bürosu, tüm Kürt güçlerini ve partilerini bu gelişmelere karşı birlik olmaya ve vatandaşlara ve bölgeye karşı işlenen ihlallere ve baskılara karşı ulusal mesajı ve duruşu göstermeye çağırdı.

Ne olmuştu?

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.