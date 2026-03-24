Kürt sanatçılardan Londra'da ortak sergi

57 dakika önce

"Sanatta Kadınlar" başlıklı 13 kadın sanatçının ortak sergisi Londra'da açıldı.

Sergide yer alan kadın sanatçılardan Befrin Reşid, 23 Mart 2026 Pazartesi günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kadın sanatçıları desteklemek amacıyla, 13 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı özel bir sergi W3 Galerisi'nde açıldı." dedi.

Serginin, Sanat Enstitüsü ile iş birliği içinde Yusuf Nasser tarafından düzenlendiğini belirten Reşid, "Serginin temel amacı, kadınların sanat alanındaki yeteneklerini desteklemek ve sergilemekti." diye ekledi.

Befrin Reşid, kadınların sanattaki rolünün gün geçtikçe arttığını kaydederek, "Bu sergi, sanatçıların eserlerini tanıtmak ve aralarında iş birliği yapmak için önemli bir platform haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Dün (23 Mart 2026 Pazartesi) Londra'da açılan ortak sergi, yedi gün sürecek.