Hakan Fidan'dan Başbakan Barzani'ye başsağlığı mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın füze saldırısında altı Peşmerge'nin şehit düşmesi nedeniyle Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Mart 2026 Salı akşamı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan telefon aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, İran'ın füze saldırısında altı Peşmerge'nin şehit düşmesi nedeniyle Başbakan Barzani'ye başsağlığı dileklerini iletti, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Başbakan Barzani ise Türkiye Dışişleri Bakanı'na telefon ve başsağlığı dilekleri için teşekkür etti.

Ne olmuştu?

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.