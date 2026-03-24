Irak Parlamento Başkanlığı, Peşmerge güçlerini hedef alan saldırıyı kınadı

2 saat önce

Irak Parlamento Başkanlığı, Peşmerge güçlerinin karargahlarına düzenlenen saldırıları kınadı.

Parlamento Başkanlığından yapılan açıklamada, "Farklı birimlerden güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar kabul edilemez ve güvenlik kurumlarının korunmasını güçlendirecek, ulusal birliğe katkı sağlayacak ortak bir tutum gerektirir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Irak’ın bölgesel çatışmaların etkilerine maruz bırakılmaması, hiçbir çatışmaya dahil edilmemesi ve ülkenin güvenlik ile istikrarının korunması gerektiği vurgulandı.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.