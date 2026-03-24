Türkmen siyasi partileri: Peşmerge, tüm toplulukların savunucusudur

Kürdistan Bölgesi'ndeki 7 Türkmen siyasi partisi, Peşmerge güçlerine yönelik saldırıları "haksız" olarak nitelendirerek, Peşmerge'nin tüm dini ve etnik grupları koruyan kalkan olduğunu vurguladı.

Yedi Türkmen siyasi partisi (Türkmen Kalkınma Partisi, Türkmen Demokrat Partisi, Türkmen Demokrat Hareketi, Türkmen Şafak Partisi – Kerkük, Türkmen Ulusal Kurtuluş Partisi, Türkmen Milli Partisi, Türkmen Birlik Partisi), ortak bir bildiriyle, vatandaşların güvenliğini ve canlarını koruyan bir dizi kahramanın şehit olmasıyla sonuçlanan füze saldırılarını kınadı.

Bildiride, "Peşmerge, tüm toplulukların gerçek savunucusudur, bu nedenle Peşmerge güçlerini hedef alan her bir saldırı, herkesin istikrarına yapılan bir saldırıdır." denildi.

Türkmen partileri, Irak Hükümetini ve uluslararası toplumu sorumluluklarını üstlenmeye ve bölgedeki etnik ve dini gruplar arasında birlik ve birlikte yaşamı korumak için bu saldırılara bir sınır koymaya çağırdı.

Ne olmuştu?

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.