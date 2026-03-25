Hükümet Sözcüsü Hewramani: Saldırılara karşı her türlü önlemi alacağız

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırgan tacizlere karşı her türlü önlemin alınacağını bildirdi.

Sözcü Peşawa Hewramani, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, "6 Peşmerge’nin şehit olmasına ve 30 Peşmerge’nin yaralanmasına neden olan Peşmerge güçlerinin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kürdistan Bölgesi’ne karşı gerçekleştirilen bu saldırgan eylemleri püskürtmek için her türlü adımı atacağız.” diyen Sözcü Hewramani, Aynı federal hükümete ve uluslararası topluma, üzerlerine düşen görevi yapmaları ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bu saldırılara bir sınır koymaları çağrısında bulundu.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı düzenlenen iki ayrı saldırıda; İran’a ait 6 balistik füze ile Soran sınırındaki Peşmerge Güçleri 1. Bölge 7. Piyade Tümeni karargahı ve 5. Piyade Tümenine bağlı bir birlik hedef alınmıştı. Saldırılar sonucunda 6 Peşmerge şehit olmuş, 30 Peşmerge de yaralanmıştı.