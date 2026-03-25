Neçirvan Barzani: İranlı yetkililer Peşmerge’ye yanlışlıkla saldırdıklarını söyledi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İranlı yetkililerin Peşmerge güçlerine düzenlenen saldırının "yanlışlıkla" yapıldığını kabul ettiklerini belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin bölgedeki bu savaşın bir parçası olmayacağını söyledi.

Neçirvan Barzani, 25 Mart 2026 Çarşamba günü, İran’ın balistik füze saldırısında şehit olan altı Peşmerge için Soran’da düzenlenen taziye törenine katıldı.

Burada basına açıklamalarda bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı, saldırıyı şiddetle kınayarak, olayla ilgili İran İslam Cumhuriyeti ile görüştüklerini belirtti.

Neçirvan Barzani, "İran, saldırıya ilişkin soruşturma yürütüyor ve saldırının yanlışlıkla yapıldığını itiraf etti. Şu an İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne vereceği nihai yanıtı bekliyoruz." dedi.

Erbil’in bölgedeki gerilimlere ilişkin değişmez tutumunu yineleyen Neçirvan Barzani, "Kürdistan Bölgesi her zaman bölgede barış ve istikrarın bir unsuru olmuştur. Hiçbir zaman komşu ülkeler için bir tehdit olmayacağız ve hiçbir şekilde bu savaşın bir parçası olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde Bağdat’a da mesaj gönderen Neçirvan Barzani, federal hükümetten sorumluluklarını yerine getirmesini isteyerek, "Irak Hükümetinin egemen bir devlet gibi hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Durumun bu şekilde devam etmesinin yaratacağı tehlikelere karşı uyarıda bulunan Neçirvan Barzani, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının korunması için "yasa dışı grupların saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini" vurguladı.

24 Mart 2026 Salı sabahı, İran’a ait altı balistik füze ile Soran sınırındaki Peşmerge Güçlerine bağlı 7. Piyade Tümeni karargahı ve 5. Piyade Tümenine bağlı bir birliğe iki ayrı saldırı düzenlenmişti. Saldırılar sonucunda 6 Peşmerge şehit olmuş, 30 Peşmerge de yaralanmıştı.