Başkan Barzani, şehit olan 6 Peşmerge’nin taziyesine katıldı

Başkan Mesud Barzani, İran'ın balistik füze saldırısında şehit olan altı Peşmerge için Soran'da düzenlenen taziye törenine katıldı.

Başkan Barzani, 25 Mart 2026 Çarşamba günü, Soran'da, İran'ın balistik füze saldırısında şehit olan altı Peşmerge için düzenlenen taziye merasimine katıldı.

Dün yayımladığı bir mesajla Başkan Barzani, İran'ın Peşmerge güçlerine yönelik balistik füze saldırısını kınayarak, "Bu haksız saldırıda şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor ve acılarını paylaşıyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum." dedi.

Mesud Barzani, "Bu düşmanca saldırı gerekçesizdir. Bu, komşuluk ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak Kürdistan Bölgesi'ne karşı gerçekleştirilen ilk saldırı değildir." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki mevcut savaşın bir parçası olmadığını ve komşuları için hiçbir zaman tehdit oluşturmadığının altını çizen Başkan Barzani, "Peşmerge, halkımızın en değerli varlığıdır." dedi.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.