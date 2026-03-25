Başbakan Barzani, şehit olan 6 Peşmerge için düzenlenen taziyeye katıldı

Başbakan Barzani, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba), İran'ın balistik füze saldırısında şehit olan altı Peşmerge için Soran'da düzenlenen taziyeye katıldı.

Dün yayımladığı bir mesajla Başbakan Barzani, Peşmerge karargahlarına yönelik gerçekleştirilen "düşmanca ve haince" saldırıyı sert bir dille kınayarak, bu tür saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

"Dün gece Peşmerge karargahlarına yönelik gerçekleştirilen haince ve düşmanca saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge şehit düşmüş, 30 Peşmerge ise yaralanmıştır.” diyen Başbakan, şehitlerin onurlu ailelerine başsağlığı diledi.

Yüce Allah'tan yaralılara acil şifalar temenni eden Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan bu saldırganlığa karşı gerekli tüm önlemlerin alınacağını da vurguladı.

Aynı zamanda Irak Hükümeti ve uluslararası topluma seslenen Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bu düşmanca saldırıların son bulması için kararlı bir duruş sergilenmesi ve bu saldırılara bir sınır konulması talebinde bulundu.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.