Mesrur Barzani: Peşmerge güçlerine sebepsiz yere saldırıldı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Şehitlerin kanı hiçbir zaman boşa gitmediği gibi, bu sefer de boşa gitmeyecektir." dedi.

Başbakan Barzani, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba), Kürdistan topraklarını koruma görevlerini yerine getirirken şehit düşen altı Peşmerge'nin taziye merasimine katıldı. Mesrur Barzani, burada düzenlediği basın toplantısında, "Vatanları uğruna en sevdiklerini kaybeden şehit ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani ayrıca, bu milli matem nedeniyle Başkan Barzani'ye ve tüm Kürdistan halkına başsağlığı dileklerini iletti. Konuşmasının bir diğer bölümünde Başbakan, aynı saldırıda yaralanan Peşmergelere acil şifa diledi ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin onların tedavisi için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

Başbakan Barzani, "Bunlar haince şehit edildi ve Peşmergelere yönelik bu saldırı sebepsiz yere gerçekleştirilmiştir. Vatanımızda bu şehitlerin kanı sayesinde gururla yaşıyoruz. Kürdistan'ımız, şehitlerimizin kanı sayesinde değerlidir. Şehitlerin kanı hiçbir zaman boşa gitmediği gibi, bu sefer de boşa gitmeyecektir." diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi'ni korumak için her türlü çabayı göstereceklerini yineleyen Mesrur Barzani, şehitlerin Kürdistan'ın bağımsızlığı ve halkının başarısı için dileklerinin gerçekleşmesini temenni etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir savaşa karışmak istemediğini de sözlerine ekledi.