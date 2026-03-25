Almanya ve İngiltere'den Peşmerge Bakanlığına başsağlığı mesajı

2 saat önce

Almanya ve İngiltere hükümetleri, altı Peşmergenin şehit düşmesi nedeniyle Peşmerge Bakanlığına taziyelerini iletti.

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Almanya ve İngiltere hükümetleri, iki ayrı mektupta Peşmerge Bakanlığına Soran'da bir füze saldırısında 6 Peşmerge'nin şehit olması için en derin taziyelerini iletti.

Mektuplarında her iki ülke de taziyelerini ifade ederek Peşmerge güçlerinin fedakarlıklarına saygı duyduklarını ve Kürdistan halkının ve Peşmerge Bakanlığının acılarını paylaştıklarını belirtti.

Mektuplarda ayrıca şehitlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.