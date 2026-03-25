BAE, Kürdistan Bölgesi'ni hedef alan saldırıları kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kürdistan Bölgesi'ni hedef alan saldırıları şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından bugün (25 Mart 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılar "tehlikeli bir tırmanış" ve "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.

Bakanlık, Irak ve Kürdistan Bölgesi ile tam dayanışmasını yineleyerek, güvenliklerini, vatandaşlarının emniyetini ve istikrarlarını korumak için alınan tüm önlemlere desteğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, şehitlerin ailelerine ve Kürdistan Bölgesi Hükümetine bu "alçakça" saldırı nedeniyle taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifa diledi.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.