Ezidi Miri: Kürdistan Bölgesi'ne saldırı, tüm topluluklara saldırıdır

Irak ve Dünya Ezidileri Miri Hazım Tahsin Beg, Erbil'e yapılan saldırıyı ve Peşmerge güçlerinin hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Mir Hazım Tahsin Beg, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba), yaptığı açıklamada, füze saldırısında şehit düşen 6 Peşmerge'nin ailelerine taziyelerini iletirken saldırıda yaralanan Peşmergelere de acil şifalar diledi.

Ezidileri Miri, "Kürdistan, tüm toplulukları kucaklayan güzel bir tablo ve renkli bir mozaik gibidir; bu nedenle bu bölgeye yapılan herhangi bir saldırı, Kürdistan'ın tüm topluluklarına saldırı anlamına gelir." dedi.

Hazım Tahsin Beg ayrıca, çatışmaların sona ermesini, Peşmergelerin ve sivillerin kanının dökülmesinin durmasını ve kamu kuruluşlarına artık zarar verilmemesini umduğunu belirterek, "Şiddet dili insanlığa ve ülkeye yalnızca yıkım getirirken, barış dili umut, güvenlik ve barış üretir." ifadelerini kullandı.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.