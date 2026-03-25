Tom Barrack, Mesrur Barzani'ye başsağlığı diledi

Başbakan Mesrur Barzani ve ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Kürdistan Bölgesi ve ABD arasındaki ortaklığı görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Mesrur Barzani, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba), Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Büyükelçi Barrack, Başbakan'a, İran'ın Soran bölgesindeki Peşmerge karargahına düzenlediği balistik füze saldırısında şehit düşen Peşmergeler için başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Barzani ise Tom Barrack'a telefon ve başsağlığı dilekleri için teşekkür etti.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

X sosyal medya hesabından telefon görüşmesine dair açıklama yapan Mesrur Barzani, "Altı kahraman Peşmerge'nin şehit düşmesi nedeniyle bize başsağlığı dileklerini ileten Büyükelçi Tom Barrack'a teşekkür ettim. Bu kritik dönemde Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile ABD arasındaki ortaklığı takdir ediyor ve diyaloğumuzu sürdürmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.