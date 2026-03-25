Ürdün Kralı'ndan Başbakan Barzani'ye başsağlığı mesajı

Ürdün Kralı II. Abdullah, İran’ın balistik füze saldırısında şehit olan Peşmergeler için Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bugün (25 Mart 2026 Çarşamba) yapılan açıklamaya göre Ürdün Kralı'nın başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın iki füze saldırısı sonucu bir grup Peşmerge'nin şehit düştüğü (Allah rahmet eylesin) ve bazılarının da yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim."

Kral II. Abdullah, kendi adına, Ürdün Hükümeti ve halkı adına Mesrur Barzani'ye en içten taziyelerini ilettiğini kaydederek mesajında, "Şehit Peşmergelere Allah'tan cennet mekan, Kürdistan Bölgesi halkına ve ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum." sözlerini kullandı.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.