Fransa: Kürt halkını desteklemeye devam edeceğiz

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem, Peşmerge güçlerine yönelik İran'ın balistik füze saldırısını kınadı.

Fransa Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'ye ilettiği mektupta, Soran'da Peşmerge güçlerini hedef alan İran'ın balistik füze saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Mektupta, saldırıda altı Peşmerge'nin şehit olduğu ve 30'unun yaralandığı kaydedildi. Yann Braem, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Braem, Fransa'nın bu düşmanca eylemlere karşı Kürdistan Bölgesi'ne, yetkililerine ve halkına dayanışmasını yineledi.

Fransa Başkonsolosu ayrıca, ülkesinin Kürt halkı için barışı koruma ve güvenliği sağlama çabalarına destek vermeye devam edeceğini söyledi.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.