Başbakan Barzani, yaralı Peşmergeleri hastanede ziyaret etti

Mesrur Barzani, bugün (26 Mart 2026 Perşembe) Soran'da İran'ın balistik füze saldırısında yaralanan Peşmergeleri, Erbil'deki bir hastanede ziyaret etti.

Başbakan, Peşmergelere Başkan Mesud Barzani'nin selamını iletti, sağlık durumlarını sordu ve acil şifa diledi.

Mesrur Barzani ayrıca, Sağlık Bakanlığına yaralıların tedavisi için gerekli her türlü önlemi alması talimatını verdi.

Ne olmuştu?

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.