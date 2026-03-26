Kerkük’te İHA düşürüldü

38 dakika önce

Irak Savunma Bakanlığı, Kerkük’te bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, herhangi bir kayıp yaşanmadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre bilinmeyen bir İHA, Kerkük Operasyonları Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 11. Piyade Tümeni, 44. Tugay, 3. Alay hattında alçak irtifada uçarken tespit edildi.

Olay yerine hızla müdahale eden ilgili birimler, İHA’yı Fahra köyü yakınlarında düşürmeyi başardı. Bakanlık, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

Olay yerine sevk edilen ekipler gerekli teknik önlemleri aldı ve durumu güvenli şekilde kontrol altına aldı.

Bakanlık, birliklerin yüksek hazırlık ve sürekli teyakkuz içinde olduğunu vurgulayarak, bölge güvenliğini hedef alan tüm tehditlere kararlı ve güçlü şekilde karşı koyacaklarını bildirdi.