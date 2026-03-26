Rutte: "NATO çok güçlü bir ittifak, bunu Türkiye'ye yönelen üç füze konusunda gördünüz"

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'daki NATO müttefiklerine yönelik tehditlere ilişkin, "NATO çok güçlü bir ittifak ve bunu Türkiye'ye yönelen üç füze konusunda gördünüz." dedi.

Mark Rutte, bugün (26 Mart 2026 Perşembe), NATO'nun 2025 yılı faaliyet raporunun yayınlanması vesilesiyle Brüksel'deki NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.

"İttifak Türkiye'nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alıyor mu ya da almayı planlıyor mu?" şeklindeki bir soruya cevabında Rutte, "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye yönelen üç füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz." sözlerini kullandı.

İran'ın nükleer kapasiteye ve bu ölçekte füze kapasitesine sahip olmaması gerektiğinin NATO müttefikleri arasında oybirliğiyle kabul görmesi gereken bir husus olduğunu söyleyen Rutte, "İyi haber, müttefiklerin hazır durumda olduğu ve kendimizi savunabileceğimizdir. NATO çok güçlü bir ittifak ve bunu Türkiye'ye yönelen üç füze konusunda gördünüz." dedi.

İran'daki savaşın daha uzun sürmesi halinde füze stoklarının tükenme ihtimali ve bu durumun Ukrayna için oluşturacağı zorluklara ilişkin bir soruya cevabında Rutte, "Ukrayna'ya akış sürüyor. Stokların Orta Doğu'da çok sayıda kullanıldığını biliyoruz. Bu açık." ifadelerini kullandı.