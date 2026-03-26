Trump'tan İran'ın anlaşma istediği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı müzakerecilerin ABD ile anlaşma yapmak için “yalvardıklarını" iddia etti.

Donald Trump, bugün (26 Mart 2026 Perşembe) ABD ordusunun son üç haftada İran'a "inanılmaz" darbeler indirdiğini iddia ederek, "Son üç haftada İran'ın askeri kapasitesini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde vurduk; donanmasını, hava kuvvetlerini ve füze kapasitesinin çoğunu tamamen yok ettik." dedi.

Trump, ABD güçlerinin füze fırlatma rampalarının ve insansız hava aracı (İHA) fabrikalarının çoğunu imha ettiğini ve yaklaşık 140 İran savaş gemisinin hedef alındığını vurguladı.

"İran'ın Orta Doğu'yu ele geçirme planları vardı." diyen ABD Başkanı, "Eğer biz saldırmasaydık, Tahran yakında nükleer silahlara sahip olacak ve İsrail'e, ardından da ABD'ye saldıracaktı." sözünü sarf etti.

Savaşın siyasi boyutuna değinen Trump, İran Hükümetinin şimdi başarısızlığını kabul ettiğini ve bir anlaşma için "yalvardığını" iddia etti.

Trump, "İranlılar çok zeki müzakereciler ama iyi savaşçılar değiller. Şimdi bir anlaşmaya varmak için bir fırsatları var. Bir anlaşmaya varılırsa, Hürmüz Boğazı açılacak, ancak nihai bir anlaşmaya varacağımızdan emin değilim." dedi.

ABD Başkanı, Tahran'ın "saldırganlığının sınırlandırılması" gerektiğini ve ABD'nin hızlı müdahalesinin bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini vurguladı.