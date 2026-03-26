ABD'li yetkili: Anlaşmaya varılamazsa, İran'a kara gücü göndereceğiz

ABD'li yetkililer, Washington'un İran'ın topraklarının derinliklerine kara saldırıları düzenlemeyi ve uranyumu ve Hark Adası'nın kontrolünü ele geçirmeyi planladığını belirtti.

Axios haber sitesinin üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Washington'un İran'a son darbesinin kara kuvvetleri ve büyük bir bombardıman dalgası içerebileceği ifade edildi.

Yetkililer, Pentagon'un kara kuvvetlerinin uranyumu kontrol etmek ve korumak için İran topraklarının derinliklerine gitmeyi planladığını söyledi.

Axios, Hark Adası'nı kontrol etmek, ABD Savunma Bakanlığının askeri planlarının bir parçası olduğunu açıkladı.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran bir anlaşmaya varmayı reddederse, İran'a karşı savaşı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde genişleteceğini belirtti.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.