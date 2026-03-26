Amirli'de Haşdi Şabi karargahı hava saldırısıyla hedef alındı

Selahaddin vilayetine bağlı Amirli kasabasında, Haşdi Şabi 63. Tugay 1. Tabur karargahının hava saldırısıyla bombalandığı bildirildi.

Tuzhurmatu’dan bir güvenlik kaynağından edindiğimiz bilgilere göre 26 Mart 2026 Perşembe günü, Amirli’de, Haşdi Şabi 63. Tugay 1. Tabur karargahı hava saldırısıyla bombalandı.

Kaynak, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Karargahı bombalayan hava aracının ABD’ye ait olduğunu" ileri sürerken, saldırının karargahta yalnızca maddi hasara yol açtığını ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre saldırı 1. Tabur içerisindeki belirli noktaları doğrudan hedef aldı. Şu an itibarıyla askeri güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelere başlamış durumda. Aynı zamanda, bölgeyi korumak ve olası gerginliklerin önüne geçmek amacıyla üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Bu saldırı; Selahaddin’in kuzey ve doğu bölgelerinin, özellikle de Amirli kasabasının zaman zaman güvenlik hareketliliklerine sahne olduğu ve güvenlik güçlerinin teyakkuzda bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan ne Haşdi Şabi ne de Irak Savunma Bakanlığı, uçakların kimliği veya saldırının sorumlusu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.