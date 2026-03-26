İran, ABD'nin teklifine resmi yanıt verdi

İran'ın, ABD'nin 15 maddelik teklifine arabulucular vasıtasıyla resmen yanıt verdiği ve yanıtında saldırıların sona erdirilmesi, tazminatların garanti altına alınması ve çatışmaların bölge genelinde tamamen durdurulmasını şart koştuğu duyuruldu.

Haber ajansı Tasnim'e konuşan bir kaynak, "İran'ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik teklife verdiği yanıt, dün gece arabulucular vasıtasıyla iletildi ve İran karşı tarafın cevabını bekliyor." dedi.

Kaynak, İran'ın yanıtında saldırı ve suikastların sona ermesi gerektiğinin vurgulandığını, savaşın yeniden tekrarlanmayacağına dair somut güvenceler talep edildiğini aktardı. Ayrıca savaş zararları ve tazminatların garanti altına alınarak açık şekilde belirlenmesinin ve çatışmaların, bu süreçte yer alan tüm direniş gruplarını kapsayacak şekilde bölge genelinde tamamen sona erdirilmesinin istendiğini ifade etti.

Kaynak ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin doğal ve yasal bir hak olduğunu belirterek karşı tarafın taahhütlerinin uygulanmasına yönelik garantilerin tanınması gerektiğini ifade etti. Söz konusu şartların, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılardan birkaç gün önce İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerde sunulan taleplerden ayrı olduğunu da vurguladı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.