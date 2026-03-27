MarineTraffic: Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde 7 gemi geçti

MarineTraffic internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hürmüz Boğazı'ndan 25 ve 26 Mart'ta toplamda 7 ticari gemi geçiş yaptı.

Boğazdan 25 Mart'ta otomatik tanımlama sistemi açık şekilde 2 gemi geçerken, bu sayı 26 Mart'ta 5'e yükseldi.

Egret ve Savona isimli petrol/kimyasal yük tankerleri 25 Mart'ta yüksüz şekilde boğazın doğusundan batısına geçiş yaptı. Kuru yük gemileri Christianna ve Nj Jupiter 26 Mart'ta doğu-batı yönünde yüklü halde boğazı geçti.

LPG tankerleri Niba ve Salute ile kirli petrol ürünü tankeri Alexandra, 26 Mart'ta boğazın batısından doğusuna geçiş yaptı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle gerilim topyekün bir savaşa dönüştü. Savaşın başlamasıyla birlikte Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde trafiğe kapattı; bu durum küresel enerji piyasalarında ciddi bir sarsıntıya yol açtı.