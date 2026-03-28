İsrail ordusu: Yemen’den fırlatılan bir füze tespit edildi

İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde Yemen topraklarından İsrail'e doğru bir füze fırlatıldığını duyurdu.

Ordu tarafından 28 Mart 2026 Cumartesi sabahı yayımlanan bildiride, sabah saatlerinde Yemen topraklarından İsrail'e doğru bir füze fırlatıldığı belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeyi takip edip havada imha etmek amacıyla anında devreye girdiği kaydedildi.

İsrail medyası ise ülkenin güneyindeki turistik Eilat kenti ile Negev bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi.

Bu saldırı, ABD ve müttefiklerinin yaklaşık bir aydır İran’a karşı yürüttüğü savaşın başlamasından bu yana, Yemen’den İsrail’e yönelik gerçekleştirilen ilk füze saldırısı oldu.

Yemen'deki Husiler, daha önce Gazze'de ateşkese varılmadan önceki süreçte Eilat bölgesini sık sık füze ve İHA’larla hedef alıyordu. Ancak bölgede patlak veren bu yeni savaş döneminde, ilk kez böyle bir saldırı kayıtlara geçti.