İran: Kesinti yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandı

İran'ın, Tahran ve Kerec kentlerinde kesinti yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandığı duyuruldu.

İran basınına göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan bölgesel elektrik kesintileri giderildi. Tahran ve Kerec'te kesinti yaşanan bölgelere enerji verildi.

Bakanlık, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.