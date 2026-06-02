CHP'de yeni MYK belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bugün (2 Haziran 2026 Salı), genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, yeni MYK hakkında bilgi verdi.

Sarı, "Ekonomi" ve "Dış Politika" ile "Hukuk ve Seçim İşleri" birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak faaliyet göstereceğini ve çalışmalarını danışma kurulları aracılığıyla yürüteceğini bildirdi.

Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan yeni MYK'de şu isimlerin yer aldığını söyledi:

"Genel Sekreter: Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Yurtiçi Örgütlenme: Orhan Sarıbal, Yurtdışı Örgütlenme: Semra Dinçer, İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu, Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimler: Müslim Sarı, Medya ve Halkla İlişkiler: Deniz Demir, Sağlık Politikaları: Ali Rıza Erbay, İşveren Sendikaları ve İş Dünyası: Cemal Canpolat, Sosyal Politikalar: Necdet Saraç, Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya, Gençlik Politikaları: Hasan Efe Uyar, Kültür ve Sanat Politikaları: Berhan Şimşek, Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Devrim Barış Çelik, Arge ve Üretim Politikaları: Ahmet Hakan Uyanık, Bölgesel Kalkınma Politikaları: Nevaf Bilek, İşçi Sendikaları ve STK'lar: Adnan Demirci, Sanayi ve Ticaret Politikaları: Tahsin Tarhan, İnsan Hakları ve Aile: Gamze Akkuş İlgezdi."

Sarı, yeni MYK'nın ilk toplantısını saat 18.00'de yapacağını söyledi.