Lübnan Hizbullahı: İsrail'e yönelik saldırıları sürdüreceğiz

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Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, Kurdistan24'e verdiği özel röportajda, Lübnan'daki siyasi süreci eleştirdi ve İsrail'e yönelik çatışmaların ve saldırıların durdurulması için gereken şartları açıkladı.

Lübnan Hizbullahı Yüksek Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, bugün (2 Haziran 2026 Salı), Kurdistan24'e verdiği röportajda, ateşkesin ancak kapsamlı ve gerçek olması durumunda kabul edeceklerini belirtti.

Ateşkesin kapsamlı ve koşulsuz olması durumunda Hizbullah'ın buna uyacağını belirten Mahmud Kamati, ancak İsrail saldırılarına devam ettiği sürece kendilerinin de saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

İsrail yerleşim yerlerinin bombalanmasının devam edeceğini ve bu sabah birkaç yerleşim yerinin hedef alındığını teyit eden Hizbullah yetkilisi, mevcut siyasi süreci eleştirerek şunları kaydetti:

"Lübnan Cumhurbaşkanı'nın izlediği yol hiçbir sonuç vermeyecek. Mevcut iktidar sadece gerçekleri örtmek için kullanılıyor."

İran, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD ile yapılan müzakerelerden çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Saatler sonra, ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah ve İsrail arasında Lübnan'da kapsamlı bir ateşkes ilan etmişti.