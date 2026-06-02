Politika

Mesrur Barzani'den Tom Barrack'a tebrik mesajı

kürdistan Tom Barrack Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani kutlama mesajı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilciliği görevine atanan Tom Barrack’ı yayımladığı bir mesajla tebrik etti ve Erbil'in Washington ile tarihi ilişkilerini geliştirme arzusunu vurguladı.

Mesrur Barzani, Tom Barrack'ı ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Başbakan Barzani, bugün (2 Haziran 2026 Salı), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevinde başarılar dilerim ve Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki uzun süreli ortaklığı daha da güçlendirmek için sizinle yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Mayıs 2026 Pazar günü, Truth Social sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, Tom Barrack'ın ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilciği görevine atandığını duyurmuştu.

 
 
Kurdistan24 ,