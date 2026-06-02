Mesrur Barzani'den Tom Barrack'a tebrik mesajı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilciliği görevine atanan Tom Barrack’ı yayımladığı bir mesajla tebrik etti ve Erbil'in Washington ile tarihi ilişkilerini geliştirme arzusunu vurguladı.

Başbakan Barzani, bugün (2 Haziran 2026 Salı), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevinde başarılar dilerim ve Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki uzun süreli ortaklığı daha da güçlendirmek için sizinle yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Congratulations @USAMBTurkiye Tom Barrack on your appointment as Special Presidential Envoy to Iraq and Syria. I wish you success in this role and I look forward to working closely with you to further strengthen the longstanding partnership between the Kurdistan Region and the… — Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 2, 2026

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Mayıs 2026 Pazar günü, Truth Social sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, Tom Barrack'ın ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilciği görevine atandığını duyurmuştu.