Mesrur Barzani'den ABD ve İngiltere'ye başsağlığı mesajı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de bir askeri eğitim sırasında ABD ve İngiliz silahlı kuvvetlerinin iki üyesinin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
Mesrur Barzani, bugün (2 Haziran 2026 Salı), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiliz silahlı kuvvetlerinin iki üyesinin hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle aldım." dedi.
Başbakan, askerlerin ailelerine, meslektaşlarına ve her iki ülkenin liderliğine en içten taziyelerini iletti ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Mesrur Barzani, "ABD ve İngiltere'nin ortakları ve müttefikleri olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.
Başbakan Barzani ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin, Irak'ın ve genel olarak bölgenin istikrar ve güvenliğini desteklemek için müttefiklerle birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
I am saddened to learn of the passing of two members of the United States and United Kingdom armed forces during a training exercise in Erbil. I extend my sincere condolences to their families, colleagues, and the leaderships of both nations at this difficult time.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 2, 2026
