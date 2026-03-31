Irak, hava sahasını 3 gün daha kapalı tutacak

Irak Sivil Havacılık Otoritesi, ihtiyati bir tedbir olarak ülke hava sahasının tüm uçuşlara 72 saat daha kapalı kalacağını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından bugün (31 Mart 2026 Salı) yapılan açıklamada, Irak hava sahasının ülkeye gelen, ülkeden giden ve transit geçen tüm uçuşlara kapatılma süresinin 72 saat daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre bu karar, bugün öğlen saat 12:00'de başladı ve cuma günü öğlen saat 12:00'ye kadar devam edecek. Bu adımın geçici bir ihtiyati tedbir olarak atıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, kararın bölgedeki güvenlik durumu ve gelişmelerin sürekli değerlendirilmesi temelinde alındığı vurgulanırken; yeni gelişmelere ve değişimlere göre durumun tekrar gözden geçirileceği ve gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

Irak, 28 Şubat'ta hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.