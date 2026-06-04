Kürdolojide yol açan bir öncü: Mehmet Bayrak’ın akademik mirası ele alınacak

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Araştırmacı-yazar Mehmet Bayrak’ın yarım yüzyılı aşan akademik, edebi ve yayıncılık faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla İstanbul’da "Mehmet Bayrak’a Saygı" başlıklı özel bir etkinlik gerçekleştirilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlikte, Mehmet Bayrak’ın Türkolojiden Kürdolojiye, Dersim Katliamı araştırmalarından Alevilik çalışmalarına, etnomüzikolojiden kadın tarihi ve Ermeni aşıklarına kadar uzanan geniş bir yelpazedeki akademik katkıları masaya yatırılacak.

Kariyeri boyunca 40'a yakın kitap ve yüzlerce makaleye imza atarak coğrafyanın dilleri, kültürleri ve tarihi üzerine çığır açan çalışmalara öncülük eden Bayrak’ın entelektüel mirası, alanında uzman çok sayıda akademisyen, yazar ve hukukçunun katılımıyla tartışılacak.

İki Farklı Oturumda Mehmet Bayrak’ın Mirası Tartışılacak

Etkinlik, araştırmacının hem yayıncılık serüvenini hem de çok kültürlülük çalışmalarına olan katkılarını ele alan iki temel oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

1. Oturum: Yayıncılık, Araştırmacı-Yazarlık Faaliyetleri ve Özel Yaşamı

Bu oturumda Mehmet Bayrak’ın düşünce dünyası, aile hayatı ve Türkiye'deki ifade özgürlüğü mücadelesindeki yeri ele alınacak.

2. Oturum: Türkolojiden Kürdolojiye; Türkiye Kültürleri Araştırmalarına Katkısı

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Bayrak'ın özellikle Kürdoloji ve Kürt Aleviliği alanında açtığı akademik yollar değerlendirilecek.

Etkinlik Tarihi ve Yeri

“Mehmet Bayrak’a Saygı” etkinliği, 6 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 – 18.00 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü (E1 - 301) salonunda gerçekleştirilecek. Kampüse girişler, “Ziyaretçi Girişi” noktası üzerinden serbestçe yapılabilecek.