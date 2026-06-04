Müşterek Operasyonlar Komutanlığı: Irak ordusu çatısı dışında hiçbir silahlı güç kalmayacak

"DAİŞ'le mücadele için Peşmerge ile koordinasyonumuz var"

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Irak Müşterek Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays Mahmedavi, Peşmerge'nin Kürdistan Bölgesi'ne bağlı resmi bir güç olduğunu, Irak ordusu ile özellikle farklı bölgelerdeki DAİŞ kalıntılarına karşı mücadelede sürekli ve güçlü bir koordinasyon içerisinde bulunduğunu söyledi.

Bugün (4 Haziran 2026 Perşembe) kameraların karşısına geçen Kays Mahmedavi, daha önce Haşdi Şabi bünyesinde yer alan veya siyasi bir aidiyeti bulunan tüm tümen ve silahlı grupların Irak ordusu saflarına dahil edileceğini belirtti.

Kurulan özel bir komisyonun, bu grupların elindeki tüm hafif, orta ve ağır silahların geri alınması için bir mekanizma üzerinde çalıştığını kaydeden Mahmedavi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu güçlerin geçmişte Irak'ı koruma konusunda üstlendikleri role saygı duyuyoruz; ancak bundan sonra yalnızca Irak Ordusu adı altında faaliyet göstermek zorundalar."

Ketaib İmam Ali ve Asayib Ehli Hak gibi gruplarla silahlarını teslim etmeleri konusunda görüşmeler yürüttüklerini bildiren Mahmedavi ayrıca, Mukteda es-Sadr'ın Saraya es-Selam'a (Barış Bölükleri) bağlı üç tümenin Irak ordusuna entegre edilmesi yönündeki girişimini takdirle karşıladıklarını ve teşekkür ettiklerini belirtti.

Peşmerge Güçlerinin statüsüne de değinen Mahmedavi, Peşmerge'nin Kürdistan Bölgesi'ne bağlı resmi bir güç olduğunu, Irak ordusu ile özellikle farklı bölgelerdeki DAİŞ kalıntılarına karşı mücadelede sürekli ve güçlü bir koordinasyon içerisinde bulunduğunu vurguladı.

Komutan Yardımcısı, tüm Irak topraklarını korumak adına bu ortak çalışmanın ulusal bir vizyonla devam etmesi temennisinde bulundu.