Mesrur Barzani: Irak ile ilişkileri geliştirmek ve ekonomiye destek olmak istiyoruz

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, gelecek hafta, petrol dosyasına ve enerji konusuna ilişkin yeni görüşmeler gerçekleştirileceğini belirtirken, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tıkanıklığın sona ermesi temennisinde bulundu.

Başbakan Barzani, bugün (4 Haziran 2026 Perşembe) düzenlediği basın açıklamasında, Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bir heyetin Bağdat’ı ziyaret ettiğini ve federal hükümet ile maaşlar ile petrol ihracatı konularında ciddi görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Başbakan Barzani konuya ilişkin olarak, "Irak’ın petrol ihracatını Kürdistan Bölgesi’ndeki boru hatları üzerinden artırmasına yardımcı olmaya hazırız, çünkü petrol şirketleri faaliyetlerine yeniden başlamak için garanti talep ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Elektrik sektörüne de değinen Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin elektrik üretimi konusunda başarılı bir deneyime sahip olduğunu ve federal hükümete 2000 megavata kadar elektrik enerjisi sağladıklarını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin iç sorunları ve Başkan Mesud Barzani’nin siyasi tıkanıklığı aşmaya yönelik girişimi hakkında da konuşan Başbakan, bu girişime tam destek verdiğini yineledi.

Siyasi taraflara sağduyu ve rasyonel bir akılla düşünerek sorunları çözme çağrısında bulunan Başbakan Barzani, Parlamentonun yeniden aktifleştirilmesinin, halkın iradesine saygı duyulmasının ve seçimlerin gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Son olarak memur maaşları ve sınır kapıları konusuna değinen Başbakan, sınır kapılarının yönetiminin anayasaya göre ortak bir sorumluluk olduğunu ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasaya bütünüyle bağlı kaldığını belirtti.

Memur maaşları meselesinin siyasi çekişmelere ve rekabetlere alet edilmemesi gerektiği temennisinde bulunan Mesrur Barzani, Bağdat’a gerçekleştirdikleri ziyaretin amacının yeni Irak Başbakanı Ali Zeydi’ye destek vermek ve iki taraf arasındaki askıda kalan sorunları anayasa temelinde çözüme kavuşturmak olduğunu açıkladı.