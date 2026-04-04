Irak duyurdu: İran'ın ülkenin güneyine gaz akışı tamamen durdu

2026-04-04 17:00

Irak Elektrik Bakanlığı, ülkedeki enerji durumuna ilişkin son gelişmeleri ve yaz mevsimi hazırlıklarını paylaşarak, güney bölgeleri için İran’dan ithal edilen gazın tamamen durduğunu açıkladı.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Irak Haber Ajansı’na (INA) yaptığı açıklamada, "Güney bölgeleri için ithal edilen İran gazı tamamen durdu, orta bölgelere gelen gaz miktarı ise günlük sadece 5 milyon metreküp seviyesine gerileyerek oldukça kritik bir düzeye düştü." dedi.

Bakanlığın bu açığı kapatmak ve gaz yokluğu nedeniyle duran santralleri yeniden devreye sokmak için alternatif yakıt kullanmaya çalıştığını kaydeden Ahmed Musa, petrol üretimi ve ihracatındaki düşüşün yerli gaz üretimi üzerinde doğrudan olumsuz etkisi olduğunu, bu durumun ulusal gaz üretimini 1100 milyon fit küpten 400 milyon fit küpe düşürdüğünü söyledi.

Şu an havaların serin seyretmesi sayesinde şebeke üzerindeki yükü kontrol edebildiklerini ifade eden Musa, petrol ihracatının artmasıyla yerli gaz üretim seviyelerinin de tekrar yükselmesini beklediklerini kaydetti.

Yaz mevsimi hazırlıklarına değinen Ahmed Musa, üretim santralleri ve iletim şebekelerinin neredeyse tamamen hazır olduğunu vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

"Hor ez-Zubeyr Limanı'ndaki gaz platformunda çalışmalar devam ediyor ve ihtiyacın bir kısmını karşılamak üzere yazdan önce tamamlanacak. Ayrıca komşu ülkelerle elektrik şebekesi bağlantı projeleri de yaz sezonu öncesinde hazır hale gelecek."

Son olarak Elektrik Bakanlığı, gaz eksikliğinden etkilenen Bağdat, Diyala ve diğer illerdeki santrallere gerekli yakıtın sağlanması için Petrol Bakanlığı ile üst düzey bir koordinasyon içinde olduklarını, bu sayede üretim sistemini stabilize ederek yaz mevsimini karşılamayı hedeflediklerini belirtti.