New York Times: ABD, İran toprakları içerisindeki iki uçağını imha etti

İran topraklarında düşen Amerikan uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı. Ülke medyası, operasyon sırasında iki nakliye uçağının kasıtlı olarak havaya uçurulduğunu bildiriyor.

"New York Times" gazetesi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran içerisindeki ikinci savaş uçağı pilotunu kurtarma operasyonu sırasında iki nakliye uçağının devre dışı kaldığını duyurdu.

Aynı kaynağa göre ABD askeri komutanlığı, İran güçleri tarafından ele geçirilmesini önlemek amacıyla her iki uçağın da İran toprakları içinde havaya uçurulması talimatını verdi.

Devrim Muhafızları ve İsrail Medyası Ne Diyor?

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, dün gece İsfahan'ın güneyinde arama sürecine destek veren bir ABD insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini iddia etti.

Aynı zamanda İran "Hatemu’l-Enbiya" Merkez Karargahı; düşmanın pilotunu kurtarma çabalarına yanıt olarak Devrim Muhafızları, Besic ve polis güçlerinin ortak operasyonuyla İsfahan'ın güneyinde bir dizi savaş uçağının vurularak imha edildiğini duyurdu.

İsrail’in "Kan" kanalı ise, İran güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ABD helikopterinin hasar gördüğünü öne sürdü. Haberde ayrıca, operasyona hava desteği sağlayan "A-10" tipi bir savaş uçağının Kuveyt topraklarında düştüğü belirtildi.

Trump’ın Mesajı

Bu sabah ABD Başkanı Donald Trump, "Truth Social" platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz cuma günü İran semalarında düşürülen savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını ilan etti.

Trump, ordusunun ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Geçtiğimiz cuma günü, bir Amerikan F-15 savaş uçağı İran üzerinde düşürülmüştü. Olayın hemen ardından ABD ordusu, her iki pilotu kurtarmak üzere İran içlerine özel bir komando birliği sevk etmişti.

ABD Başkanı, subayı düşman hatlarının gerisinden çıkarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış onlarca uçağın operasyona katıldığını belirtti.

Askeri tarihte ilk kez iki Amerikan pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde, ayrı ayrı operasyonlarla kurtarıldığını vurgulayan Trump, operasyonun can kaybı yaşanmadan tamamlandığını, sadece kurtarma ekibinden bir personelin yaralandığını ve durumunun stabil olduğunu ekledi.

Mesajının sonunda Trump, ilk pilotun kurtarılma haberinin neden daha önce duyurulmadığına da şu sözlerle açıklık getirdi:

"İlk pilotun kurtarıldığını bir gün önce açıklamadık; çünkü ikinci pilotu kurtarma operasyonunun güvenliğini tehlikeye atmak istemedik."