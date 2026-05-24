KDP Sözcüsü: Bağdat'ta Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yanlış değerlendirmeler yapılmış

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde bir soğukluk yaşandığını belirterek, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreçte mevcut olan tıkanıklığın aşılması için tarafların bir araya gelmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

KDP Sözcüsü Muhammed, 24 Mayıs 2026 Pazar günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani'nin Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşmelerin, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların azaltılmasında olumlu bir etki yaratacağını belirtti.

İlişkilerin soğuması nedeniyle Bağdat cenahından Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığına dikkat çeken Muhammed, bu temaslar sayesinde ilişkilerin normale döneceğini ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin önüne çıkarılan engellerin çözüme kavuşacağını vurguladı.

KDP’nin Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlere de değinen Mahmud Muhammed, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretler, Kürdistan Bölgesi'nin siyasi arenasındaki tüm aktörler için bir gereklilikti. Çünkü şu an Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreçte bir tıkanıklık yaşanmaktadır. Bu durağanlığı ve kilitlenmeyi ortadan kaldırmak adına bu ziyaret ve toplantıların yapılması gerekiyordu, nitekim bunlar sorunların çözülmesine zemin hazırlayacaktır."