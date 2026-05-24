Mesrur Barzani ile Adil Abdulmehdi arasındaki toplantının detayları belli oldu

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'taki temasları kapsamında eski Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından 24 Mayıs 2026 Pazar günü yayımlanan resmi açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin Bağdat'ta, eski Irak Başbakanı Abdulmehdi ile bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre toplantıda Adil Abdulmehdi, Kürdistan Bölgesi'nin sahip olduğu önemli konuma dikkat çekerek, Başkan Mesud Barzani'nin Kürdistan, Irak ve bölge genelindeki ulusal bir lider olarak üstlendiği tarihi rolünü ve liderliğini takdirle karşıladığını ifade etti.

Abdulmehdi ayrıca, Başbakan Barzani'nin Bağdat ziyaretinin önemine değinerek, bu ziyaretin sorunların çözülmesinde ve siyasi tarafların diyalog ve ortak anlayış yoluyla birbirine yakınlaşmasında olumlu ve yapıcı bir rol oynayacağını vurguladı.

Resmi açıklamada, Başbakan Barzani'nin de Kürdistan halkının meşru ve anayasal haklarına yönelik gösterdiği dostane tutum ve destekten ötürü Adil Abdulmehdi’ye teşekkür ettiği aktarıldı.