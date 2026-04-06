Başbakan Barzani'den mağdur Ezidilere mali destek: Yaklaşık 4 bin kişi faydalanacak

2 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani'nin Mali Denetim Komitesi, mağdur Ezidilere mali yardım dağıtımı için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve bu hafta 3590 mağdurun yardımdan faydalanacağını açıkladı.

Başbakan'ın Mali Denetim Komitesi, bugün (6 Nisan 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, mağdur Ezidilere yönelik mali yardımın devam ettiğini, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yardımın bu hafta dağıtılacağını belirtti.

Toplam 3590 mağdurun yardımdan faydalanacağını belirten Mali Denetim Komitesi, kurtarma sürecinin devam ettiğini ve başbakanlık ofisinin kampanyayı ve süreçleri yakından izlediğini, yeni vakaların tespit edilmesi durumunda soruşturmanın hemen ardından idari tedbirlerin uygulanacağını ve kayıt altına alınacağını kaydetti.

Önceliğin mağdur Ezidiler için iyi yaşam koşullarının sağlanması olduğunun altını çizen Komite, mağdurların bazılarının kamplarda, bazılarının ise Duhok merkezinde ve diğer yerlerde yaşadıklarına işaret etti.