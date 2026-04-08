Kürdistan Bölgesi'nde elektrik ve doğal gaz üretimi normale dönecek

Kürdistan Bölgesi Elektrik ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından bir kaynak, Kor Mor sahasında gaz üretiminin yeniden başladığını, elektrik arzının artacağını ve durumun 12 saat içinde normale döneceğini duyurdu.

Bakanlıktan bir kaynağın, bugün (8 Nisan 2026 Çarşamba), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Dana Gas şirketi, Kor Mor sahasında doğal gaz üretimini yeniden başlattı. Sahada doğal gaz üretimi kademeli olarak artırılacak, böylece vatandaşlara elektrik arzı artacak." dedi.

Kaynak, doğal gaz üretiminin 12 saat içinde artmasının beklendiğini ve durumun normale döneceğini belirtti.

İran savaşı patlak verdikten sonra, Dana Gas önlem olarak Kor Mor'da doğal gaz üretimini askıya almış, bu da elektrik arzını azaltmıştı.