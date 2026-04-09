Kürdistan Bölgesi'nde yüz yüze eğitime yeniden başlanacak

Kürdistan Bölgesi Eğitim ve Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlıkları, uzaktan eğitimin sona erdirilmesine, yüz yüze eğitimin yeniden başlanmasına, sınavların ise zamanında yapılmasına karar verdi.

Kurdistan24'e konuşan bir kaynağa göre Eğitim Bakanı Alan Heme Said ve Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Aram Muhammed Kadir dün gece ortak bir toplantı yaparak okul ve üniversitelerin kapılarının yeniden açılmasına karar verdi.

Kaynak, söz konusu kararın gelecek haftanın başından itibaren uygulanacağını söyledi.

Sınavlarla ilgili olarak ise kaynak, sınavların zamanında ve okullarda yapılacağını belirtti.

Her iki bakanlığın de istenmeyen olaylar olması durumunda ise gerekli kararların alınacağını açıkladı.

Mart ayı sonlarında, bölgedeki güvenlik gerilimleri ve çatışmaların patlak vermesi nedeniyle Kürdistan Bölgesi'nde okul ve üniversitelerin kapatılması kararı verilerek, uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmişti.

Bu adım, yalnızca bu durumda öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini korumak için atılmıştı.