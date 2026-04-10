DSÖ: Sudan nüfusunun yüzde 41’i acil sağlık yardımı bekliyor

42 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden iç savaşın ülkeyi dünyanın en büyük insani krizine sürüklediğini belirterek, nüfusun yaklaşık 21 milyonunun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

DSÖ Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen haftalık basın toplantısına video konferans yoluyla katılarak Sudan’daki insani duruma ilişkin korkutucu veriler paylaştı.

"Dünyanın En Büyük İnsani Krizi"

Sahbani, Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmaların dördüncü yılına girdiğini hatırlatarak, temel hizmetlere erişimin durma noktasına geldiğini belirtti.

Shible Sahbani, "Sudan nüfusunun yüzde 41'i, yani yaklaşık 21 milyon kişi, hayatta kalabilmek için acil sağlık yardımına muhtaç durumda. 13,6 milyon insan ise hala ülke içinde veya komşu ülkelerde yerinden edilmiş bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Sağlık Merkezlerine Yönelik Saldırılar Artıyor

Savaşın başından bu yana sağlık tesislerinin hedef alındığına dikkat çeken Sahbani, DSÖ’nün sağlık hizmetlerine yönelik 217 saldırıyı doğruladığını açıklarken, bu saldırılarda şu ana kadar 2 bin 52 kişi hayatını kaybederken, 810 kişinin yaralandığını kaydetti.

Özellikle 2025 yılının başından itibaren saldırıların hem sıklığının hem de ölüm oranının arttığını vurgulayan Sahbani, sadece son 3 ayda 16 saldırının gerçekleştiğini bildirdi.

Salgın Hastalıklar Kapıda

Çatışmaların gölgesinde sağlık sisteminin çökmesiyle birlikte salgın hastalıkların yayıldığını ifade eden DSÖ Temsilcisi, birçok eyalette sıtma, dang humması, kızamık, çocuk felci ve difteri vakalarının hızla arttığı uyarısında bulundu.

2026 İçin Acil Fon Çağrısı

Sudan'da sağlık sektörünün 2026'da insani yardım müdahalesi için 325,3 milyon dolara, DSÖ'nün ise 167 milyon dolara ihtiyacı olduğuna işaret eden Sahbani, "DSÖ, erişilebilir eyaletlerde sağlık sisteminin erken iyileşmesini ve rehabilitasyonunu desteklerken insani krize müdahale etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.